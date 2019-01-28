Украинки Ястремская и Козлова уверенно стартовали на турнире WTA в Таиланде

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова выиграла в матче первого круга турнира категории International в Хуахине (Таиланд).

В первом раунде соревнований Даяна Ястремская за 54 минуты уверенно переиграла голландку Аранчу Рус – 6:0, 6:3.

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Первый сет завершился разгромом для соперницы Ястремской. Рус выиграла в два раза меньше очков и не смогла забрать ни одного гейма. На приеме ей удалось выиграть всего 3 розыгрыша. Во второй партии представительнице Нидерландов удалось выиграть три гейма и отыграть 4 матчбола, что на итоговом результате это никак не сказалось.

В свою очередь, Катерина Козлова в стартовом поединке против швейцарки Конни Перрин одержала победу в трех сетах– 6:4, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 13 минут. За время, проведенное на корте, Козлова ни разу не подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и взяла 7 геймов на приеме. Перрин же оформила 5 эйсов, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-поинтов из 9-ти.

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В следующей стадии соревнований Даяна сыграет против победительницы матча Пэн Шуай – Хлое Пакет, а Екатерина против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии.

Даяна Ястремская – Аранча Рус 2:0 (6:0, 6:3)

Екатерина Козлова – Конни Перрин 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)

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