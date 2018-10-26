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      Украинки Козлова и Лопатецкая уверенно вышли в четвертьфинал на турнире в Канаде

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      Дарья Лопатецкая и Екатерина Козлова
      Дарья Лопатецкая и Екатерина Козлова

      Украинки Катерина Козлова и Дарья Лопатецкая уверенно вышли в четвертьфинал на турнире ITF Challenger Banque Nationale de Saguenay в канадском Сагенеї.

      В 1/8 финала Екатерина Козлова обыграла 17-летнюю канадку Александру Ваграмом – 6:2, 6:0.

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      Екатерина провела свой первый с июля четвертьфинал на турнире ITF Pro Circuit, когда стала четвертьфиналисткой 80-тысячника в чешском Оломоуце, уступив будущей чемпионке Фионе Ферро из Франции.

      Соперницей 24-летней украинки в четвертьфинале турнира в Сагенее станет еще одна представительница Канады Кэтрин Себова. Ранее теннисистки не встречались.

      Также в четвертьфинал Сагенея вышла 15-летняя Дарья Лопатецкая. В матче с француженкой Манон Арканьоли украинка победила со счетом 6:0, 5:7, 6:2.

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      Поединок длился 2 часа и 18 минут. За это время теннисистки обошлись без эйсов и совершили по пять двойных ошибок, однако украинка реализовала 9 брейк-пойнтов, а француженка – 5.

      Отметим, что до Санегея Лопатецкая выступала только на 15-тысячниках в Турции и Венгрии, оба из которых выиграла. В своем дебютном четвертьфинале 60-тысячника украинка встретится с шестой сеяной француженкой Джессикой Понше.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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