Украинки Козлова и Лопатецкая уверенно вышли в четвертьфинал на турнире в Канаде

Украинки Катерина Козлова и Дарья Лопатецкая уверенно вышли в четвертьфинал на турнире ITF Challenger Banque Nationale de Saguenay в канадском Сагенеї.

В 1/8 финала Екатерина Козлова обыграла 17-летнюю канадку Александру Ваграмом – 6:2, 6:0.

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Екатерина провела свой первый с июля четвертьфинал на турнире ITF Pro Circuit, когда стала четвертьфиналисткой 80-тысячника в чешском Оломоуце, уступив будущей чемпионке Фионе Ферро из Франции.

Соперницей 24-летней украинки в четвертьфинале турнира в Сагенее станет еще одна представительница Канады Кэтрин Себова. Ранее теннисистки не встречались.

Также в четвертьфинал Сагенея вышла 15-летняя Дарья Лопатецкая. В матче с француженкой Манон Арканьоли украинка победила со счетом 6:0, 5:7, 6:2.

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Поединок длился 2 часа и 18 минут. За это время теннисистки обошлись без эйсов и совершили по пять двойных ошибок, однако украинка реализовала 9 брейк-пойнтов, а француженка – 5.

Отметим, что до Санегея Лопатецкая выступала только на 15-тысячниках в Турции и Венгрии, оба из которых выиграла. В своем дебютном четвертьфинале 60-тысячника украинка встретится с шестой сеяной француженкой Джессикой Понше.

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