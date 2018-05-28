Украинки на Rolland Garros: Цуренко вырвала победу, Бондаренко едет домой

В матче первого круга на Открытом чемпионате Франции украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не смогла одолеть представительницу Хорватии Донну Векич.

Украинка начала поединок с 0:3, затем взяла два гейма подряд, однако на большее не оказалась способна. Первый сет закончился со счетом 2:6 в пользу хорватской спортсменки.

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Начало второй части поединка было за Бондаренко, но очень скоро снова оказалась в роли догоняющей. 4:6 – во второй круг прошла хорватка Векич.

В другом поединке первого круга Rolland Garros вторая ракетка Украины Леся Цуренко сошлась с представительницей Швейцарии Штефани Фьогеле.

В трех сетах победу одержала украинка.

В первом сете Цуренко уступила, однако, второй сет закончился со счетом 6:2 на табло и доминирующим преимуществом украинки.

Получив психологическую уверенность, в третьем сете украинка повела со счетом 5:0. Однако, чтобы одержать победу, пришлось еще немного побороться.

В итоге – 4:6, 6:2, 6:2. Во втором круге Открытого чемпионата Франции Леся Цуренко встретится с американкой Коко Вандевеге.

Напомним, днем ранее дебютную победу на нынешнем Rolland Garros получила первая ракетка Украины и четвертая в мировом рейтинге Элина Свитолина.