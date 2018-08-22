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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинки победили россиянок на чемпионате мира по футзалу и вышли в полуфинал

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Студенческая женская сборная Украины по футзалу
Студенческая женская сборная Украины по футзалу / Федерация футзала Украины

Команда Олега Шайтанова минимально одолела главных конкурентов в борьбе за первое место группы А – сборную России. Обе сборные до отчетного противостояния не потеряли ни одного очка, поэтому эта встреча была замечательной возможностью для победителя оторваться от соперника на 3 пункта.

Россия – Украина 1:2
Голы: Никитина, 1 – Дударчук, 7, 14.

Впрочем, поединок для украинок начался не лучшим образом. Усилиями Никитиной россиянки уже на второй минуте вышли вперед. Однако, после этого инициативу удалось перехватить нашей сборной.

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За 5 минут восстановить статус-кво удалось футболистке полтавского "ПЗМС" Юлии Дударчук. А на 13-й минуте Дударчук оформила дубль, впервые выведя украинок вперед. До перерыва счет остался неизменным.

После отдыха россиянки пытались создавать как можно больше опасносных моментов у ворот Елены Цикаленко. Лучшую возможность сборная России потеряла во время розыгрыша штрафного удара. Ворота подопечных Шайтанова спасла перекладина.

Впрочем, и украинки раз за разом проводили острые контратаки, используя ошибки соперника. На последних минутах наши соперницы выпустили пятого полевого, но это им не помогло. В конце концов, 2:1 – сборная Украины одерживает третью победу подряд в группе А.

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Последним соперником нашей сборной на пути к первому месту группы А уже в четверг, 23 августа, станет Израиль. Начало встречи в 13:00.

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Теги: Новости спорта Футзал
Источник: 24 Канал
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