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      Украинки Старикова и Басова завоевали серебро на этапе Кубка мира по велотреку

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      Любовь Басова и Елена Старикова
      Любовь Басова и Елена Старикова / Фото из открытых источников

      Украинские велосипедистки Любовь Басова и Елена Старикова завоевали серебро в спринте на шестом этапе Кубка мира по велотреку в Гонконге.

      На пути к победе украинки уступили только хозяйкам соревнований – китайскому дуэту Жунхон Лин/Тянси Чжон. В финальном заезде украинки проиграли 0,5 секунды.

      Читайте также: Украинка Старикова завоевала золото Кубка мира, победив двух чемпионок мира

      По итогам шести этапов Кубка мира украинки также заняли второе место в командном спринте.

      Напомним, что на прошлой неделе Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте, а Басова бронзу в кейрине на пятом этапе Кубка мира по велотреку.

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      Теги: Спорт Велоспорт
      Источник: 24 Канал
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