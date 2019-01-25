Украинки Старикова и Басова завоевали серебро на этапе Кубка мира по велотреку

Украинские велосипедистки Любовь Басова и Елена Старикова завоевали серебро в спринте на шестом этапе Кубка мира по велотреку в Гонконге.

На пути к победе украинки уступили только хозяйкам соревнований – китайскому дуэту Жунхон Лин/Тянси Чжон. В финальном заезде украинки проиграли 0,5 секунды.

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По итогам шести этапов Кубка мира украинки также заняли второе место в командном спринте.

Напомним, что на прошлой неделе Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте, а Басова бронзу в кейрине на пятом этапе Кубка мира по велотреку.

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