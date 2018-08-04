Украинки выиграли серебро на чемпионате Европы по гребле

Женская сборная Украины по академической гребле стала второй на чемпионате Европы в Глазго.

В соревнованиях парных четверок украинки Дарья Верхогляд / Елена Буряк / Анастасия Кожевникова / Евгения Довгодько выиграли серебряные медали с результатом 6.23,86.

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Украинская четверка считалась претенденткой на золотые медали после уверенной победы в полуфинальном заплыве. В финале наши девушки неудачно стартовали, но по дистанции они обошли всех соперниц кроме полячек.

Таким образом, украинки проиграли Польше менее трех секунд (6.20,92). Замкнул тройку экипаж из Нидерландов (6.24,95).

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