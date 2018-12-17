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      Украинку Яхно признали лучшей синхронисткой мира в 2018 году

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      Елизавета Яхно – лучшая синхронистка мира в 2018 году
      Елизавета Яхно – лучшая синхронистка мира в 2018 году

      Международная федерация плавания признала 20-летнюю украинку Елизавету Яхно лучшей синхронисткой 2018 года.

      Украинская спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года по версии Международной федерации плавания.

      Читайте также: Украинка Яхно получила очередную награду для Украины на Чемпионате Европы по синхронному плаванию

      "Какой фантастический сезон для Елизаветы Яхно! Она является лучшей среди женщин в артистическом плавании в 2018 году", – говорится в сообщении.

      Напомним, что в 2018 году Яхно завоевала золотую, пять серебряных и бронзовую награды на Чемпионате Европы по плаванию.

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      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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