Украинку Яхно признали лучшей синхронисткой мира в 2018 году
Международная федерация плавания признала 20-летнюю украинку Елизавету Яхно лучшей синхронисткой 2018 года.
Украинская спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года по версии Международной федерации плавания.
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"Какой фантастический сезон для Елизаветы Яхно! Она является лучшей среди женщин в артистическом плавании в 2018 году", – говорится в сообщении.
Напомним, что в 2018 году Яхно завоевала золотую, пять серебряных и бронзовую награды на Чемпионате Европы по плаванию.
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Источник: 24 Канал
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