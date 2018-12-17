Украинку Яхно признали лучшей синхронисткой мира в 2018 году

Международная федерация плавания признала 20-летнюю украинку Елизавету Яхно лучшей синхронисткой 2018 года.

Украинская спортсменка получила приз на церемонии награждения лучших спортсменов 2018 года по версии Международной федерации плавания.

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"Какой фантастический сезон для Елизаветы Яхно! Она является лучшей среди женщин в артистическом плавании в 2018 году", – говорится в сообщении.

FINA Best Female Artistic Swimmer 2018 - Yelizaveta Yakhno (UKR)



What a fantastic season for Yelizaveta Yakhno! She is the best female artistic swimmer of 2018. Let’s relive her achievements throughout a year to remember. pic.twitter.com/wwQP1zPK8Y — FINA (@fina1908) 16 декабря 2018 г.

Напомним, что в 2018 году Яхно завоевала золотую, пять серебряных и бронзовую награды на Чемпионате Европы по плаванию.

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