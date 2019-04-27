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      Украинку с 10 детьми задержали в Грузии: ее подозревают в торговле несовершеннолетними

      26 Читати новину українською
      В Грузии задержали украинку: она пыталась продать 10 детей
      В Грузии задержали украинку: она пыталась продать 10 детей / Соцсети

      В Грузии местные правоохранители задержали 37-летнюю украинку, которую обвиняют в торговле людьми. Женщина, в частности, пыталась перевезти на территорию оккупированной Россией Абхазии десять детей.

      По информации МВД Грузии, женщина вместе с детьми прибыла в столицу страны Тбилиси авиарейсом из Москвы 8 апреля и после намеревалась перебраться на территорию никем непризнанной Абхазии. Перед тем, как пересечь так называемую границу, украинка арендовала жилье в регионе Мегрелия: здесь она провела несколько дней.

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      Согласно документам, которые получила грузинская полиция, все 10 детей родились от гражданина США, правда 4 из них появились на свет еще в 2017 году, поэтому, собственно, из-за последнего факта женщину заподозрили в торговле людьми. Как впоследствии выяснило следствие, украинка их очень плохо кормила, агрессивно лечила и удерживала в очень плохих условиях.

      К слову, у грузинских правоохранителей возникли подозрения, действительно ли украинка является матерью этих детей, поэтому они назначили медицинскую экспертизу. Правда, все дети имеют фамилию украинки.

      Сейчас социальная служба доставила четверых детей в Тбилиси, еще четверо находятся в кутаисском отделении социальной службы, а двое продолжают лечение в клинике.

      Саму же женщину задержали сотрудники полиции и прокуратуры в одной из больниц города Кутаиси 25 апреля. Если правоохранители докажут ее вину, украинке грозит лишение свободы на срок от 14 до 17 лет. Пока же МВД Грузии выдало ордер, по которому было решено отлучить всех 10 детей от матери.

      В Грузии задержали украинку, которая хотела продать 10 детей

      Это уже не первый случай, когда в Грузии арестовывают украинцев. В частности, 2 декабря Министерство внутренних дел страны сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного Грузии. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Они же все отрицают

      Народный депутат и экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал их имена. По его словам, это Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Грузии
      Источник: 24 канал
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