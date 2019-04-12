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      Украинку жестоко убили в США: что об этом известно

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      Украинку жестоко убили в США: что об этом известно
      Украинку жестоко убили в США: что об этом известно / Фото из открытых источников

      Молодую 23-летнюю украинку Татьяну Гужву вероятно убил собственный муж в США, в штате Висконсин. Родные девушки до сих пор не знают, что на самом деле произошло. Мужчину взяли под стражу.

      Девушка родом из Дрогобыча, училась во Львове. Последние три года Таня прожила с мужем-азербайджанцем Фуадом Пашаевым в США, пишет AP. Девушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на домашнее насилие.

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      Татьяна сообщала правоохранителям, что муж ее регулярно бьет и душит. Полиция уже раз арестовывала Пашаева, но он вышел под залог в 10 тысяч долларов.

      Иностранные СМИ пишут, что мужчина убил украинку еще 30 марта, а тело нашли только 4 апреля. Все это время злоумышленник это скрывал. В четверг ночью родные забили тревогу и начали постоянно звонить на телефон Тани. Мужчина ответил и сказал, что убил девушку.

      Полиция обнаружила тело украинки в доме и задержала Пашаева.

      вбивство україни сша
      Фуад Пашаев обвиняемый в убийстве украинки Татьяны Гужвы//Фото: AP

      Сейчас идет следствие и судебный процесс.

      сша вбивство українки суд
      Судебный процесс над мужем Татьяны//Фото: AP

      У погибшей осталась 2-летняя дочь. Родные пытаются переправить тело из Америки в Украину и забрать маленькую дочку.

      вбивство українки дитина сша
      Сабина – дочь погибшей

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Львова
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