Украинку жестоко убили в США: что об этом известно

Молодую 23-летнюю украинку Татьяну Гужву вероятно убил собственный муж в США, в штате Висконсин. Родные девушки до сих пор не знают, что на самом деле произошло. Мужчину взяли под стражу.

Девушка родом из Дрогобыча, училась во Львове. Последние три года Таня прожила с мужем-азербайджанцем Фуадом Пашаевым в США, пишет AP. Девушка неоднократно обращалась в полицию с жалобами на домашнее насилие.

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Татьяна сообщала правоохранителям, что муж ее регулярно бьет и душит. Полиция уже раз арестовывала Пашаева, но он вышел под залог в 10 тысяч долларов.

Иностранные СМИ пишут, что мужчина убил украинку еще 30 марта, а тело нашли только 4 апреля. Все это время злоумышленник это скрывал. В четверг ночью родные забили тревогу и начали постоянно звонить на телефон Тани. Мужчина ответил и сказал, что убил девушку.

Полиция обнаружила тело украинки в доме и задержала Пашаева.



Фуад Пашаев обвиняемый в убийстве украинки Татьяны Гужвы//Фото: AP

Сейчас идет следствие и судебный процесс.



Судебный процесс над мужем Татьяны//Фото: AP

У погибшей осталась 2-летняя дочь. Родные пытаются переправить тело из Америки в Украину и забрать маленькую дочку.



Сабина – дочь погибшей