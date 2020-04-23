Украиной руководят 5-6 человек, – Саакашвили рассказал, что будет делать на посту вице-премьера
Вероятный вице-премьер Украины по реформам Михаил Саакашвили 23 апреля поделился планами работы в правительстве Дениса Шмыгаля. Он уверяет, что будет заниматься вопросом дерегуляции.
Саакашвили отметил, что отныне в приоритете должен быть украинский народ. В интервью НВ он отметил, что сейчас Украине "нужно расширять средний класс".
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Да, сейчас страной управляют 5-6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс,
– сказал он.
Работая в правительстве, Саакашвили хотел бы сконцентрироваться на двух моментах:
- переговоры с МВФ,
- дерегулирование и укрепление малого и среднего бизнеса.
Как Саакашвили планирует сотрудничать с Радой
Экс-президент Грузии считает, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. По его мнению, сейчас связь между правительством и Верховной Радой не налажена. А правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя.
Саакашвили указывает, что без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно.
Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ
- Саакашвили заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
- В то же время Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
- По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером. В то же время есть информация, что Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа". Он вроде бы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство.
- Завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Рады Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.
- Впрочем глава фракции Александр Корниенко прогнозирует, что это произойдет уже во вторник или среду на следующей неделе.
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