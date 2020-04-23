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      Украиной руководят 5-6 человек, – Саакашвили рассказал, что будет делать на посту вице-премьера

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      Михаил Саакашвили / kommersant.ru

      Вероятный вице-премьер Украины по реформам Михаил Саакашвили 23 апреля поделился планами работы в правительстве Дениса Шмыгаля. Он уверяет, что будет заниматься вопросом дерегуляции.

      Саакашвили отметил, что отныне в приоритете должен быть украинский народ. В интервью НВ он отметил, что сейчас Украине "нужно расширять средний класс".

      Актуально Саакашвили рассказал, будет ли снова конфликтовать с Аваковым

      Да, сейчас страной управляют 5-6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс,
      – сказал он.

      Работая в правительстве, Саакашвили хотел бы сконцентрироваться на двух моментах:

      • переговоры с МВФ,
      • дерегулирование и укрепление малого и среднего бизнеса.

      Как Саакашвили планирует сотрудничать с Радой

      Экс-президент Грузии считает, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. По его мнению, сейчас связь между правительством и Верховной Радой не налажена. А правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего даже им не объясняя.

      Саакашвили указывает, что без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно.

      Что известно о назначении Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

      • Саакашвили заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • В то же время Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      • По информации СМИ, не все во фракции "Слуга народа" одобряют возможность назначения Саакашвили вице-премьером. В то же время есть информация, что Саакашвили начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа". Он вроде бы убеждает их проголосовать за его назначение в правительство.
      • Завтра, 24 апреля, после встречи с депутатами "Слуги народа" на вечернем заседании Рады Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.
      • Впрочем глава фракции Александр Корниенко прогнозирует, что это произойдет уже во вторник или среду на следующей неделе.

      Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Верховная Рада Михаил Саакашвили Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Украины Реформы
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