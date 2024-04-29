"Украинская команда" передала бригаде "Азов" внедорожник: всего отправили более 70 автомобилей

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал легендарной бригаде "Азов" внедорожник. Всего с начала полномасштабного российского вторжения волонтеры отправили на передовую уже более 70 автомобилей.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды". К слову, ранее отмечалось, что "Украинская команда" собирает на 200 больших дронов-самолетов. Партии таких беспилотников уже передано 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" и другим подразделениям.

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Волонтеры передали внедорожник бойцам ВСУ

"Передали внедорожник Mitsubishi Pajero легендарной 12 бригаде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. Бригада "Азов" – это те ребята, которые до последнего держали героическую оборону Мариуполя. Затем вели бои в Серебрянском лесничестве Луганской области, выполняли задачи на юге Украины. А сейчас они сдерживают врага на Лиманском направлении", – сообщили в "Украинской команде".

Волонтеры поблагодарили защитников и отметили, что продолжают поддерживать бойцов на передовой.

Всего с начала полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую уже более 70 автомобилей, – сообщил руководитель нашего волонтерского штаба Артур Палатный.

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