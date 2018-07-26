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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинская актриса Иванна Сахно засветила откровенное декольте в Голливуде: фото

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Иванна Сахно
Иванна Сахно / www.gettyimages.in

Украинская звезда Иванна Сахно посетила красную дорожку премьерного показа фильма "Шпион, который меня кинул" ( "The Spy Who Dumped Me"). На событие 20-летняя девушка из Киева надела стильный черный костюм с откровенным декольте.

Актриса, которая начала уверенно покорять Голливуд, стала одной из звезд новой ленты Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул". Иванна хоть и сыграла в ленте второстепенную роль, но это уже ее второй потрясающий успех в кино после фильма "Тихоокеанский рубеж 2".

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Для красной дорожки Иванна выбрала елегатний черный костюм, состоящий из укороченных брюк и жакета, который завязывался над поясом и выделял ее обнаженное тело. Для завершения образа Сахно надела стильную черную обувь на каблуках и минималистичные украшения.


Иванна Сахно


Иванна Сахно

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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