Украинская актриса Иванна Сахно засветила откровенное декольте в Голливуде: фото

Украинская звезда Иванна Сахно посетила красную дорожку премьерного показа фильма "Шпион, который меня кинул" ( "The Spy Who Dumped Me"). На событие 20-летняя девушка из Киева надела стильный черный костюм с откровенным декольте.

Актриса, которая начала уверенно покорять Голливуд, стала одной из звезд новой ленты Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул". Иванна хоть и сыграла в ленте второстепенную роль, но это уже ее второй потрясающий успех в кино после фильма "Тихоокеанский рубеж 2". Читайте также: Мила Кунис поразила осунувшимся видом на красной дорожке Для красной дорожки Иванна выбрала елегатний черный костюм, состоящий из укороченных брюк и жакета, который завязывался над поясом и выделял ее обнаженное тело. Для завершения образа Сахно надела стильную черную обувь на каблуках и минималистичные украшения.

Иванна Сахно

Иванна Сахно