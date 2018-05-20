Украинская актриса Ольга Куриленко вышла на красную дорожку в Каннах: волшебные фото

Актриса Ольга Куриленко из Бердянска, Украина, которая сейчас проживает во Франции и имеет французское гражданство, посетила закрытие Каннского кинофестиваля-2018 на Лазурном берегу.

Вчера, 19 мая, состоялось закрытие грандиозного кинофестиваля в Каннах, где "Золотую пальмовую ветвь" получил японский кинорежиссер за фильм Хирокадзу Корээда "Магазинные воришки" ( "Shoplifters»).

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На красной дорожке в последний день фестиваля появилась и Ольга Куриленко. Для светского выхода украинская звезда примерила два платья. В романтическом легком платье с невысокими каблуками женщина прибыла на премьеру фильма "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, в котором сыграла одну из главных ролей.

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Другое же торжественное платье от Dior она выбрала для вечернего выхода. Платье серого цвета с пышной юбкой, которое подчеркивал стильный поясок, очень подходило к глазам и макияжу актрисы. Свой образ Ольга дополнила изящными украшениями, черным клатчем и туфлями-лодочками.

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Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018

Ольга Куриленко на Каннском кинофестивале-2018