Украинская аудитория Viber существенно увеличилась в 2017 году: невероятные данные

По сравнению с 2016 годом, украинская аудитория в приложении Viber выросла более чем на 11%. Одновременно в январе 2018 года вдвое больше людей присоединились к программе.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

В Viber не называют точного количества пользователей, которые уже скачали на смартфоны приложение. Также не разглашаются финансовые доходы фирмы, объясняя это информационной политикой японской компании Rakuten Group, к которой относится Viber.

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Кроме количества пользователей, возросла их активность в приложении.

Возросло также и количество сообщений, которые украинские пользователи Viber отправили собеседникам с января 2017 по январь 2018 года – до 55 миллиардов, что на 80% больше, чем в предыдущем году. Сейчас мессенджер есть у каждого второго жителя Украины,

– говорится в сообщении.

Чаще всего люди выбирают для общения бесплатные звонки, которые есть Viber. Средняя продолжительность каждой аудио - и видеоразговоров превышает 6 минут, что свидетельствует о высоком качестве связи. Кроме того, представители Viber отметили, что в большинстве случаев пользователи приложения использовали программу с мобильных телефонов, реже – с планшетов или компьютеров.

"В 70% случаев в течение 2017 года жители Украины заходили в мессенджер с мобильного телефона (Android), в 19% – с iPhone, в 4% использовали Viber с планшета, а еще в 7% – версию программы для компьютера", – утверждают представители фирмы.

Такие же успешные показатели наблюдались и на международном рынке компании. Сейчас Viber могут скачивать люди в 193 странах мира. Программа адаптирована к 28 языкам.

Что такое Viber?

Это мобильное приложение, которое может работать на платформах Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada и компьютерах. Программа позволяет пользователям совершать бесплатные звонки между абонентами, отправлять текстовые, аудио - или видеосообщения. Для использования приложения нужно только подключиться к сети Интернет.