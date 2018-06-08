Украинская авиация успешно перехватила российский военный корабль в Черном море, – СМИ

Недавно в Черном море самолету Ан-26, принадлежащему Военно-морским силам удалось перехватить российский малый ракетный корабль, после чего представитель страны-агрессора начал уходить в открытое море.

Как сообщает издание "Думская", такое приятное для Украины событие произошло еще 2 июня, однако собеседник ресурса о нём рассказал лишь накануне.

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Отмечается, 41 бригада ракетных кораблей Черноморского флота РФ взяла под охрану захвачены оккупантами в 2014 году украинские газодобывающие платформы, которые называют еще "вышками Бойко". Так, вблизи них несут круглосуточное дежурство и проводят каждые две недели ротации малые противолодочные корабли и ракетные катера.

По информации издания, самолету украинских ВМС Ан-26, бортовой номер 09, удалось обнаружить российский малый ракетный корабль, находившийся в непосредственной близости к украинской госграницы, а именно вблизи острова Змеиный.

Ан-26 Сакской бригады морской авиации был направлен на выяснение принадлежности судна. С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошёл возле острова Змеиный. Поняв, что его обнаружили, противник начал уходить в открытое море. Украинский патрульный самолет проконтролировал побег россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино,

– рассказал собеседник издания.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Россия в Черное море перебросила малые ракетные корабли Каспийской флотилии.