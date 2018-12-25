Украинская авиакомпания опять попала в скандал: более 170 туристов застряли в "Борисполе"

В аэропорту "Борисполь" свыше 170 человек вынуждены ждать самолет в египетскую Хургаду, который по расписанию должен был вылететь еще в три часа ночи. Рейс переносили несколько раз.

Об этом рассказала одна из пассажирок, которая оказалась заложницей ситуации, передает ТСН.

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Рейс переносили уже раз 5 – из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду,

– рассказывает женщина.

По ее словам, люди уставшие и очень возмущены. Сначала их держали в одном из терминалов, однако в 7 часов утра накормили. Около 8 часов всех пассажиров пустили в зону вылета, там вон и находятся до сих пор.

"Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в "заложники" представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", – добавила она.

К слову, Bravo Airways уже неоднократно попадала в скандалы из-за задержки рейсов заграницу. Так, в октябре пассажиры этой авиакомпании более 10 часов ожидали рейс из "Борисполя" в Шарм-эш-Шейх.