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      Украинская авиакомпания опять попала в скандал: более 170 туристов застряли в "Борисполе"

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      170 туристов застряли в "Борисполе", ожидая рейс в Египет
      170 туристов застряли в "Борисполе", ожидая рейс в Египет / Фото из открытых источников

      В аэропорту "Борисполь" свыше 170 человек вынуждены ждать самолет в египетскую Хургаду, который по расписанию должен был вылететь еще в три часа ночи. Рейс переносили несколько раз.

      Об этом рассказала одна из пассажирок, которая оказалась заложницей ситуации, передает ТСН.

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      Рейс переносили уже раз 5 – из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду,
      – рассказывает женщина.

      По ее словам, люди уставшие и очень возмущены. Сначала их держали в одном из терминалов, однако в 7 часов утра накормили. Около 8 часов всех пассажиров пустили в зону вылета, там вон и находятся до сих пор.

      "Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в "заложники" представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", – добавила она.

      К слову, Bravo Airways уже неоднократно попадала в скандалы из-за задержки рейсов заграницу. Так, в октябре пассажиры этой авиакомпании более 10 часов ожидали рейс из "Борисполя" в Шарм-эш-Шейх.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Борисполя авиация
      Источник: 24 Канал
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