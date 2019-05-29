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      Украинская авиакомпания запускает рейс из Львова в Афины: дата и цена

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      Украинская авиакомпания запускает рейсы Львов – Афины
      Украинская авиакомпания запускает рейсы Львов – Афины / pixabay.com

      Украинская авиакомпания Jonika с 21 июля 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в греческий международный аэропорт "Элефтериос Венизелос", который расположен в Афинах.

      Рейсы Львов – Афины будут выполняться еженедельно, сообщили в пресс-службе аэропорта "Львов" на Facebook-странице.

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      Вылет из Львова будет в 16:10, а прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении вылет запланирован на 13:00, а прилет – в 15:30.

      Стоимость билета в одну сторону составляет от 139 евро. Рейсы будут выполняться до 15 сентября.

      львів афіни
      Цены на авиабилеты Львов – Афины // Скриншот с официального сайта Jonika

      Что известно об украинской авиакомпании Jonika?Флот компании Jonika состоит из двух самолетов Boeing 737. Авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Грецию и чартерные – в Турцию, Черногорию, Албанию и Болгарию.

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      29 мая
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      Теги: Новости Украины Греция Путешествия авиация Новости Львова
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