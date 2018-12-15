Украинская биатлонистка Белкина завоевала бронзу на этапе Кубка IBU, Журавок – в топ-6
В итальянском Риднау завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках второго этапа Кубка IBU.
Украинка Надежда Белкина справилась со стрельбой и показала отличную скорость на последнем круге, благодаря чему завоевала бронзу.
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Юлия Журавок, которая еще на прошлых выходных соревновалась на этапе Кубка мира дебютировала в личных гонках на этапах Кубка IBU. И сразу попала в топ-6. Украинка показала хорошую скорость на первых двух кругах, но ей немного не хватило сил на мощный финиш, из-за чего Журавок с одним промахом довольствуется шестым местом.
Среди других украинок 19 место с двумя промахами в пассиве заняла Ольга Абрамова, Анна Кривонос – 50-я, Мария Кручова – 52-я, а Яна Бондарь заняла 63 место.
1. Анастасия Морозова (0+1) 23:20.9
2. Ингела Андерссон (1+0) +6.8
3. Надежда Белкина (0+0) +10.1
4. Элизабет Гогберг (0+1) +11.7
5. Виктория Сливко (1+0) +12.1
6. Юлия Журавок (0+1) +30.1
…
19. Ольга Абрамова (1+1) +1:32.1
50. Анна Кривонос (1+1) +2:46.4
52. Мария Кручова (1+2) +2:50.0
63. Яна Бондарь (0+5) +3:35.2
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