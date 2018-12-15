13:29
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, 14 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Украинская биатлонистка Белкина завоевала бронзу на этапе Кубка IBU, Журавок – в топ-6

      18 Читати новину українською
      Надежда Белкина
      Надежда Белкина

      В итальянском Риднау завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках второго этапа Кубка IBU.

      Украинка Надежда Белкина справилась со стрельбой и показала отличную скорость на последнем круге, благодаря чему завоевала бронзу.

      Читайте также: Украинские биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш завоевали бронзу на этапе Кубка IBU

      Юлия Журавок, которая еще на прошлых выходных соревновалась на этапе Кубка мира дебютировала в личных гонках на этапах Кубка IBU. И сразу попала в топ-6. Украинка показала хорошую скорость на первых двух кругах, но ей немного не хватило сил на мощный финиш, из-за чего Журавок с одним промахом довольствуется шестым местом.

      Среди других украинок 19 место с двумя промахами в пассиве заняла Ольга Абрамова, Анна Кривонос – 50-я, Мария Кручова – 52-я, а Яна Бондарь заняла 63 место.

      1. Анастасия Морозова (0+1) 23:20.9
      2. Ингела Андерссон (1+0) +6.8
      3. Надежда Белкина (0+0) +10.1
      4. Элизабет Гогберг (0+1) +11.7
      5. Виктория Сливко (1+0) +12.1
      6. Юлия Журавок (0+1) +30.1

      19. Ольга Абрамова (1+1) +1:32.1
      50. Анна Кривонос (1+1) +2:46.4
      52. Мария Кручова (1+2) +2:50.0
      63. Яна Бондарь (0+5) +3:35.2

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1688
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      14 декабря , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 6001
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по плаванию
       31 августа 2013 , 19:30
      Украинского фаната приговорили к 10 суткам, ещё трех оштрафовали на 3,5 миллиона
       10 октября 2014 , 14:36
      Шовковский проводит 400-й матч в чемпионате Украины
       30 мая 2015 , 17:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук