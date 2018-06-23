Украинская бригада арбитров будет обслуживать матчи Лиги Европы

На матче второго квалификационного раунда Лиги Европы будет украинская бригада арбитров.

Назначение на матч "Сан-Хулия" из Андорры против "Гзиры" с Мальты получил украинец Денис Шурман. Вместе с ним будет работать и украинская бригада арбитров.

Читайте также: Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"

Игра состоится 26 июля в Андорре.