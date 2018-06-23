Украинская бригада арбитров будет обслуживать матчи Лиги Европы
На матче второго квалификационного раунда Лиги Европы будет украинская бригада арбитров.
Назначение на матч "Сан-Хулия" из Андорры против "Гзиры" с Мальты получил украинец Денис Шурман. Вместе с ним будет работать и украинская бригада арбитров.
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Игра состоится 26 июля в Андорре.
Источник: 24 Канал
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