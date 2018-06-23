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Украинская бригада арбитров будет обслуживать матчи Лиги Европы

19 Читати новину українською
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матчи Лиги Европы

На матче второго квалификационного раунда Лиги Европы будет украинская бригада арбитров.

Назначение на матч "Сан-Хулия" из Андорры против "Гзиры" с Мальты получил украинец Денис Шурман. Вместе с ним будет работать и украинская бригада арбитров.

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Игра состоится 26 июля в Андорре.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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