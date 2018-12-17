Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, – громкое заявление Порошенко

Украина не была и никогда не будет канонической территорией русской церкви. Кроме того, в украинской церкви больше не будут молиться по указанию Москвы, а именно Кремль не будет решать, на кого из украинских героев накладывать анафему.

Такое заявление украинский президент Петр Порошенко сделал во время выступления в Днепре.

Читайте также: Как новосозданную Православную церковь Украины отметил Вселенский патриархат

В Украинской церкви больше не будут молиться по указанию Москвы, и в Кремле не будут решать, кому из наших украинских национальных героев провозглашать анафему в украинских церквях. И украинская церковь не будет в единстве с теми, кто освящает оружие, которое убивает украинцев,

– подчеркнул политик.

Также он отметил непреклонную позицию Вселенского патриарха Варфоломея, которая собственно и позволила решительно отбросить давние претензии Москвы.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви", – подытожил Порошенко.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарии и признание их каноническими.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

КАК МОСКВА ПРЕПЯТСТВОВАЛА УКРАИНЕ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ И ПОЛУЧИТЬ ТОМОС: