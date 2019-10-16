Украинская делегация отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ о транше
Украинские чиновники отправились с рабочим визитом в Вашингтон, где должны состояться переговоры с МВФ о новой программе финансирования Украины. В составе украинской делегации в США отправились министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики Тимофей Милованов и глава правления НБУ Яков Смолий.
О поездке украинской делегации в американскую столицу на своей странице в фейсбуке сообщила Оксана Маркарова.
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Кроме встречи с представителями Международного валютно фонда, украинские чиновники проведут ряд встреч с представителями и других ведомств:
- международными финансовыми организациями;
- чиновниками из министерств финансов европейских государств;
- казначейством США;
- международными инвесторами.
Wi-Fi в самолете позволяет окунуться в новый World Economic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи, а главное возможности Украины по увеличению экономического роста,
– подчеркнула Маркарова.
По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинские власти и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.
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