Украинская делегация отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ о транше

Украинские чиновники отправились с рабочим визитом в Вашингтон, где должны состояться переговоры с МВФ о новой программе финансирования Украины. В составе украинской делегации в США отправились министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики Тимофей Милованов и глава правления НБУ Яков Смолий.

О поездке украинской делегации в американскую столицу на своей странице в фейсбуке сообщила Оксана Маркарова.

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Кроме встречи с представителями Международного валютно фонда, украинские чиновники проведут ряд встреч с представителями и других ведомств:

международными финансовыми организациями;

чиновниками из министерств финансов европейских государств;

казначейством США;

международными инвесторами.

Wi-Fi в самолете позволяет окунуться в новый World Economic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи, а главное возможности Украины по увеличению экономического роста,

– подчеркнула Маркарова.

По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинские власти и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.