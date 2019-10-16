00:07
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Украинская делегация отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ о транше

      4 Читати новину українською
      Украинские чиновники обсудят с МВФ продолжение кредитования Украины
      Украинские чиновники обсудят с МВФ продолжение кредитования Украины / politeka.net

      Украинские чиновники отправились с рабочим визитом в Вашингтон, где должны состояться переговоры с МВФ о новой программе финансирования Украины. В составе украинской делегации в США отправились министр финансов Оксана Маркарова, министр развития экономики Тимофей Милованов и глава правления НБУ Яков Смолий.

      О поездке украинской делегации в американскую столицу на своей странице в фейсбуке сообщила Оксана Маркарова.

      Интересно: Получит ли Украина помощь от МВФ: что не устраивает кредиторов

      Кроме встречи с представителями Международного валютно фонда, украинские чиновники проведут ряд встреч с представителями и других ведомств:

      • международными финансовыми организациями;
      • чиновниками из министерств финансов европейских государств;
      • казначейством США;
      • международными инвесторами.

      Wi-Fi в самолете позволяет окунуться в новый World Economic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи, а главное возможности Украины по увеличению экономического роста,
      – подчеркнула Маркарова.

      По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинские власти и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      blog_ava
      Российская певица Наташа Королева публично обратилась к Владимиру Зеленскому
      15 октября
      1528
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Яков Смолий Новости США Оксана Маркарова Тимофей Милованов Новости Украины Транш МВФ МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      15 октября , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 161
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      15 октября , 21:34 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18842
      "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      15 октября , 21:01 "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      Світлана Попова 475
      Три самые популярные растительные масла и их свойства
      15 октября , 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
      Юлія Девда 134
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      15 октября , 20:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 147
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук