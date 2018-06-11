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Украинская диаспора в США будет голодать в течение дня в поддержку Сенцова

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Украинцы в США будут день голодать поддерживая Сенцова
Украинцы в США будут день голодать поддерживая Сенцова / ukrainian.voanews.com

Украинский конгрессный комитет Америки призывает всех желающих, прежде всего объединение украинцев за рубежом, присоединиться к однодневной акции голодовки в знак поддержки Олега Сенцова

Об этом сообщает Голос Америки.

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Акция запланирована на среду, 13 июня накануне начала Чемпионата мира по футболу в России. Объединение украинцев в Канаде и Австралии поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Сообщается, что это уже не первое мероприятие, созданное с целью привлечения внимания американского общества и государственного руководства к удержанию Россией политзаключенного Олега Сенцова, а также более 60 других заключенных Кремля. В частности, 1 июня Украинский конгрессный комитет Америки адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса.

За что в России засудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Олег Сенцов Новости Украины Новости политики Новости США Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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