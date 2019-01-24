Украинская дзюдоистка завоевала серебро на соревнованиях в Израиле: видео
Украинская дзюдоистка Марина Черняк завоевала серебро на Гран-при, который проходил в Тель-Авиве (Израиль). В финале весовой категории до 48 кг украинка проиграла израильтянке Ширше Ришон.
Чтобы попасть в финал 30-летняя украинка сначала победила Дарью Пичкалеву из России.
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Затем сопротивление Черняк не выдержали Ноа Минскер из Израиля и Ева Черновицкая из Венгрии.
Дарья Билодид, которая является чемпионкой мира в этой весовой категории, не принимала участия в турнире.
В прошлом году Черняк выиграла Гран-при по дзюдо в Гааге. Также в 2018 году она стала бронзовым призером чемпионата Европы в Тель-Авиве в категории до 48 кг.
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Источник: 24 Канал
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