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      Украинская дзюдоистка выиграла золотую медаль на гран-при в Гааге

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      Марина Черняк выиграла гран-при в Гааге
      Марина Черняк выиграла гран-при в Гааге

      В Гааге стартовал турнир серии гран-при по дзюдо, где победу в первый же день завоевала украинская спортсменка Марина Черняк.

      В финале весовой категории до 48 кг представительница Украины победила Яо Ксяонг из Китая.

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      Свой путь на турнире Черняк начала победой над представительницей Польши Эвой Конечны. Во втором раунде Марина одолела Сару Менезес из Бразилии. В четвертьфинале Черняк прошла представительницу России Сабину Гильязову. В полуфинале украинка иппоном победила Янань Ли из Китая.

      Напомним, что гран-при по дзюдо в Гааге будет продолжаться до 18 ноября.

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      Теги: Спорт дзюдо
      Источник: 24 Канал
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