Украинская дзюдоистка выиграла золотую медаль на гран-при в Гааге

В Гааге стартовал турнир серии гран-при по дзюдо, где победу в первый же день завоевала украинская спортсменка Марина Черняк.

В финале весовой категории до 48 кг представительница Украины победила Яо Ксяонг из Китая.

Читайте также: Сборная Украины завоевала первую медаль на женском чемпионате мира по борьбе: видео

Свой путь на турнире Черняк начала победой над представительницей Польши Эвой Конечны. Во втором раунде Марина одолела Сару Менезес из Бразилии. В четвертьфинале Черняк прошла представительницу России Сабину Гильязову. В полуфинале украинка иппоном победила Янань Ли из Китая.

Напомним, что гран-при по дзюдо в Гааге будет продолжаться до 18 ноября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24