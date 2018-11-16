Украинская дзюдоистка выиграла золотую медаль на гран-при в Гааге
В Гааге стартовал турнир серии гран-при по дзюдо, где победу в первый же день завоевала украинская спортсменка Марина Черняк.
В финале весовой категории до 48 кг представительница Украины победила Яо Ксяонг из Китая.
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Свой путь на турнире Черняк начала победой над представительницей Польши Эвой Конечны. Во втором раунде Марина одолела Сару Менезес из Бразилии. В четвертьфинале Черняк прошла представительницу России Сабину Гильязову. В полуфинале украинка иппоном победила Янань Ли из Китая.
Напомним, что гран-при по дзюдо в Гааге будет продолжаться до 18 ноября.
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Источник: 24 Канал
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