"Украинская фильмы будут стоять рядом с голливудскими": Кабмин назвал сумму, выделенную на кино

В 2018 году на производство украинского кино было заложено больше средств. Власти выделили один миллиард гривен на развитие отечественной киноиндустрии и разделили средства между Госкино и Министерством культуры Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

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По его словам, средства на украинское кино распределили: 500 миллионов – Госкино и 500 миллионов – Минкультуры. При этом он подчеркнул, что важно само принятие закона о господдержке кинематографии, который дает новые инструменты: денежные, налоговые, экономические и другие для развития украинского кино.

Эти инструменты постепенно начинают реализовываться, там огромный пакет возможностей. Он требует еще дополнительных решений министерств, правительства и так далее. Поэтому, если не будет никаких обратных процессов, никакого политического реванша, украинское кино будет очень сильно развиваться по восходящей,

– подчеркнул Кириленко.

Он уточнил, что законопроект предусматривает увеличение доли государственного финансирования для большого кино, а также – возможность финансировать телесериалы до 50 процентов из госбюджета.



"Раньше такого не было, поэтому все сериалы были или российские, или пророссийские, точнее явно российские, или скрыто российские. Также предусмотрен возврат части квалифицированных расходов для тех кинокомпаний, которые выбирают Украину как локацию и привлекают наш персонал: актеров, режиссеров, технический персонал", – отметил вице-премьер-министр.



Кроме этого, Кириленко похвастался тем, что именно он еще в 2005-2006 годах вводил обязательный дубляж кино на украинском языке.



"Все говорили: "Что ты выдумываешь? Никто не будет ходить в кино", "Как это не по-русски, а на украинском языке? Все будет дублироваться на украинском языке?" "Все будет, – говорю. – Даже голливудские фильмы". "Нет, не будут ходить ..." С тех пор касса постоянно растет, а примеры украинского дубляжа поразили всех, включая противников", – добавил он.



Вице-премьер уверен – такая судьба через два-три года ждет все украинское кино.

"Никого не будет удивлять, что процентов 20-25, до 30, составят украинские фильмы, которые будут стоять рядом с голливудскими главным образом потому, что европейского кино у нас не так много, а российское теряет свой рынок по известным причинам", – подытожил Вячеслав Кириленко.