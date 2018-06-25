Украинская гимнастка завоевала 5 золотых медалей на соревнованиях в Турции

Лидер юниорской сборной Украины по художественной гимнастике Кристина Пограничная завоевала 5 золотых наград на турнире Istanbul Rhythmic Cup.

Об этом сообщили в Федерации художественной гимнастики Украины.

Замечательные выступления позволили Пограничной стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.

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Также Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой всех юниорок.

В итоге украинка завоевала 5 золотых медалей из пяти возможных.