Украинская гимнастка завоевала 5 золотых медалей на соревнованиях в Турции
Лидер юниорской сборной Украины по художественной гимнастике Кристина Пограничная завоевала 5 золотых наград на турнире Istanbul Rhythmic Cup.
Об этом сообщили в Федерации художественной гимнастики Украины.
Замечательные выступления позволили Пограничной стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.
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Также Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой всех юниорок.
В итоге украинка завоевала 5 золотых медалей из пяти возможных.
Источник: 24 Канал
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