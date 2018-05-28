Украинская гимнастка завоевала три золотые медали на соревнованиях в Хорватии

Украинская гимнастка Диана Варинская добыла три золотые награды на Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии.

Украинка победила в упражнениях на брусьях, а затем добавила еще два "золота" – в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

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