Украинская гимнастка завоевала три золотые медали на соревнованиях в Хорватии
Украинская гимнастка Диана Варинская добыла три золотые награды на Гран-при по спортивной гимнастике в Хорватии.
Украинка победила в упражнениях на брусьях, а затем добавила еще два "золота" – в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
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Источник: 24 Канал
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