Украинская говядина появится на рынке Турции

Украина получила разрешение на экспорт говядины на рынок Турции. Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте продукции в Турцию.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Читайте также: Украина подписала новое соглашение с организацией WSD (США) и станет площадкой для металлургов мира

"Украина получила право экспорта говядины в Турцию. Это стало результатом работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Турция в оценке системы государственного контроля за производством говядины", –говорится в сообщении.

Служба отмечает, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию в настоящее время находится на финальной стадии.