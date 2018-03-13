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Украинская группа "Антитіла" выпустила песню на польском языке: видео

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"Антитіла" выпустили песню на польском языке / Фото из соцсетей

Украинская группа "Антитіла" решила завоевать любовь и популярность у наших западных соседей. Группа готовит материал на польском языке, и первым треком этого проекта стала песня "Tańcz".

Это вариант позапрошлогоднего хита "Танцюй", который записан на польском языке. Песня уже попала в ротацию одной из самых популярных польских радиостанций Radio TOK FM.

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По словам лидера группы Тараса Тополи, эта композиция очень урбанистическая и изначально посвящалась Киеву, но позже коллектив решил от этой идеи отказаться.

"Изначально песня писалась о родном Киеве. Но потом мы поняли, что не нужно делать посвящение какому-то конкретному городу, так как это гимн любому мегаполису, как Киев, Варшава, Берлин, Токио", – рассказал Тарас.

Смотрите видео "Tańcz" от группы "Антитіла":

Текст песни на польском языке был создан Тарасом Тополей совместно с известным польским журналистом Гжегожем Стехом (Grzegorz Stech). Запись песни происходила на варшавской студии Media Studio которая принадлежит Петру Ханцевичу (Piotr "Dziki" Chancewicz), одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров, который непосредственно был вовлечен в создание сингла. С польской стороны над треком работал Олесь Кальмук (Oles Kalmuk), а с украинской стороны к работе приложились Евгений Москаленко (JaMo) и Дмитрий "Dimitris" Ильяшенко.

Песня "Tańcz" является первым синнлом с будущего мини-альбома "Антитіл", который будет полностью на польском языке. Запись пластинки также происходит на студии Петра Ханцевича при его активном участии.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Антитела
Источник: 24 Канал
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