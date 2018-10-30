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      Украинская группа SunSay готовит концерт в Москве

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      Украинская группа SunSay выступит в России
      Украинская группа SunSay выступит в России / rap.ua

      В Москве состоится концерт украинской фанк-группы SunSay. Об этом сами музыканты анонсировали на своей странице в социальных сетях.

      Выступление состоится в четверг, 1 ноября, в московском клубе "ГлавClub". Также анонсирована презентация нового видео.

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      Украинская группа SunSay выступит в России

      На сайте клуба сказано, что цена билетов варьируется от 1000 до 3500 рублей.

      Отметим, что Андрей Запорожец и его группа SunSay активно гастролирует по России.

      Что известно о группе SunSay?
      Группу создал в 2007 году Андрей Запорожец – вокалист группы 5'nizza. В группе 5'nizza Андрей пел вместе с Сергеем Бабкиным. После начала войны на Донбассе музыканты продолжали выступать в России. Но после отмены нескольких концертов Бабкин публично заявил, что считает правительство РФ агрессором.

      Теги: Новости России Новости Украины Музыка LifeStyle Российские гастролеры
      Источник: 24 Канал
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