Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на зажигательную песню: видео

Популярная поп-группа "Время и Стекло" представила новый зажигательный трек под названием "Топ".

Соответствующее видео музыканты разместили в YouTube.

Слова к песне написал продюсер группы "Время и Стекло" Алексей Потапенко, более известный как Потап.

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В клипе участники поп-проекта Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" призывают всех быть оригинальными, одевшись в одинаковые спортивные кофты бледно-розового цвета и очки. Кроме этого, певица предстает в видео в стильных топах, объединенных их с брюками.

В общем видео напоминает батл двух вокалистов, которые по очереди танцуют и поют, используя американские жаргонные слова, как "bro" и "sista". Наряду с участниками группы "Время и Стекло" в клипе видны слова песни.

Новый клип группы "Время и Стекло" - "Топ"