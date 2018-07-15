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Украинская хоккейная лига попала в топ-10 лиг мира по необычному показателю

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Украинская хоккейная лига
Украинская хоккейная лига

За два года существования Украинской хоккейной лиги на своей официальной странице в Facebook насчитывает более 46000, и их количество стремительно растет. Благодаря этому УХЛ сумела занять седьмое место в мире по количеству подписчиков в Facebook.

Так, по сравнению с ведущими мировыми лигами, страницы которых набирают более 100 тысяч подписчиков, УХЛ пока не соревнуется (но это же только пока). Но здесь нужно учитывать то, что Лига существует всего два года и это только первые этапы ее развития. Ведь сначала УХЛ была создана, чтобы через несколько лет поднять уровень этого вида спорта за счет расширения аудитории и привлечения все новых и новых болельщиков, сообщили в УХЛ.

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Стоит отметить, что первое место по количество подписчиков в Facebook заняла НХЛ – более 4 миллионов человек. Кстати, особый рост подписчиков наблюдались в период финала Кубка Стэнли, когда весь мир наблюдал за самыми яркими играми чемпионата.

Кстати, на странице швейцарской NLA в Facebook сейчас насчитывается более 52 тысяч подписчиков, что всего на 6000 опережает украинскую УХЛ. Так что, вполне возможно, что уже в будущем сезоне Украинская хоккейная лига опередит и своих ближайших конкурентов.

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И еще один момент: на старте сезона 17/18 количество подписчиков Украинской хоккейной лиги было на отметке в 7000, а через год число пользователей перевалило за 46 000. Стоит отметить, что большая активность пользователей и многочисленные охваты страницы (почти 2,392,130 уникальных пользователя за сезон) показывают, что это чистая целевая аудитория, а не вовлеченные с другой стороны пользователи, тоже можно считать серьезным достижением Украинской хоккейной лиги и большим шагом в развитии этого вида спорта в Украине.

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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