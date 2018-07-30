Украинская хоккейная лига стартует 14 сентября: формат и подробности соревнований

Украинская хоккейная лига определила дату старта сезона 2018/2019, а также формат проведения второго этапа чемпионата – плей-офф.

Сезон 2018/2019 УХЛ начнется 14 сентября. Первый матч турнира пройдет в Дружковке. На арене "Альтаир" встретятся "Донбасс" и "Кременчуг" – действующие чемпион и вице-чемпион, сообщает пресс-служба лиги.

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Плей-офф чемпионата, как и в прошлом году, стартует со стадии четвертьфинала, в котором команды будут играть до двух побед. В этих поединках сойдутся клубы, занявшие по итогам регулярного первенства 3-6 и 4-5 места соответственно.



Участники, занявшие 1-е и 2-е место по итогам регулярного чемпионата, начнут борьбу в плей-офф сразу в полуфинале. В отличие от прошлого сезона, полуфинальные и финальная серии продлятся до четырех побед одной из команд. Таким образом, максимальное количество матчей в каждой из полуфинальных и финальной серии плей-офф составит 7 игр.

Напомним, что в чемпионате УХЛ в сезоне 2018/19 примут участие 6 клубов. Среди них – уже знакомые болельщикам по прошлому сезону "Белый Барс", МХК "Динамо", "Донбасс" и "Кременчуг", которые подали заявки на участие еще в мае. Также еще в мае к УХЛ присоединился херсонский "Днепр", который стал пятым участником чемпионата. Шестым участником будут "Ледяные Волки" из Херсона.

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