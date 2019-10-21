Как украинское сельское хозяйство и пищевая промышленность превратились в лидера экономики

Сегодня в экономике Украины ведущие роли занимают такие отрасли, как сельское хозяйство и пищевая промышленность. Правда, в течение некоторого времени они переживали определенный упадок. Как и почему им удалось добиться успеха и стать лидерами украинской экономики – читайте дальше.

Как сельское хозяйство поддерживает украинскую экономику

В Украине, как и во многих странах мира, сельское хозяйство – жизненно необходимая отрасль народного хозяйства, поскольку затрагивает интересы каждого человека. А все потому, что производство продуктов питания – первое условие жизни населения. Кроме того, эта отрасль производит сырье для других отраслей промышленности, в частности легкой и пищевой. По мнению экономистов, именно сельское хозяйство во многом помогло пережить кризис 2014-2015 годов, и именно оно будет обеспечивать рост промышленности Украины в течение ближайших лет.

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Именно сельское хозяйство будет обеспечивать рост промышленности / unsplash.com

Сегодня доля сельского хозяйства в ВВП Украины составляет 8,9%, или почти 360 миллиардов гривен. К примеру, в высокоразвитых странах, в частности в Германии и Франции, на сельское хозяйство приходится всего 1-2% ВВП. Таким образом, сельское хозяйство играет исключительно важную роль в развитии рыночной экономики Украины. А в ближайшем будущем оно может стать крупнейшим источником экспорта.

Способствует этому географическое положение Украины, ее климат и плодородные земли, а Украина, между прочим, владеет 30% мирового чернозема. Также в Украине очень развиты фермерские хозяйства – работают у нас 34 тысячи таких хозяйств, и они обеспечивают по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест. Играет важную роль и то, что сельское хозяйство создает рабочие места, уменьшает уровень бедности, обеспечивает население продуктами, а промышленность – сырьем.

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Благодаря всему вышесказанному, еще в 2017 году сельское хозяйство обеспечило 43,5% чистой прибыли всех предприятий Украины, и потенциал к росту сохраняется и до сих пор. Кроме того, нынешнее положение вещей позволяет украинскому сельскому хозяйству завоевать лидерские позиции в мире. И уже сегодня Украина является одним из мировых лидеров по экспорту зерна, масла, меда, сливочного масла и курятины.



Украина – лидер по экспорту зерна, масла меда, курятины и сливочного масла / unsplash.com

Пищевая промышленность

Еще одной важной отраслью экономики Украины является пищевая промышленность. И именно она помогает украинской экономике как можно быстрее интегрироваться в экономики стран Европейского Союза. Кроме того, эта отрасль играет чрезвычайно важную роль во внешней торговле Украины, формируя более 50% оборота продукции агропромышленного комплекса.

Сегодня к пищевой промышленности Украины принадлежит более 40 отраслей, основные из которых – это производство сахара, молока, масла, хлеба, кондитерских изделий, мяса, напитков и других продуктов. А промышленное производство пищевых продуктов осуществляют более 5 тысяч предприятий, производящих широкий ассортимент продукции. Ежегодно прямые иностранные инвестиции в пищевую промышленность составляют около 3 миллиардов долларов, а это больше чем 25% от общих прямых иностранных инвестиций в промышленность страны. Кроме того, пищевая промышленность обеспечивает более 8% ВВП Украины.

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Для примера вклада бизнеса в пищевую отрасль и экономику мы взяли показатели деятельности Системы Кока-Кола в Украине из недавно опубликованного Отчета компании за 2018 год. Отчет был подготовлен аудиторской компанией Baker Tilly и независимой исследовательской компанией GfK Украина.



Пищевая промышленность обеспечивает более 8% ВВП Украины / pexels.com

Значительный скачок вперед в пищевой промышленности начался лишь на рубеже XX и XXI веков. А до этого отрасль переживала некоторый упадок. Его причинами, в частности, были отказ от рыночных отношений в советский период. В результате таких шагов Украина потеряла ведущие позиции на мировом рынке и произошел упадок пищевого производства.

Чтобы побороть этот негатив, Украине пришлось перестроить свою экономику, а вместе с ней – пищевую промышленность. В итоге последней удалось наверстать упущенное и она стала важнейшей составляющей агропромышленного комплекса Украины. Более того, некоторые специалисты сегодня называют пищевую промышленность локомотивом экономики Украины.

​Пищевая промышленность – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса / pexels.com