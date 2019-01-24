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      Украинская юниорка ворвалась в полуфинал Australian Open

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      Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского турнира Australian Open
      Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского турнира Australian Open / twitter.com

      Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского турнира серии "Большого шлема" Australian Open, который проходит в Мельбурне.

      В 1/4 финала 16-летняя Снигур обыграла представительницу Таиланда Маначаю Савангкав со счетом 2:0 (6:4, 6:4).

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      В полуфинале Снигур встретится с первой сеяной турнира Кларой Таусон из Дании.

      До этого лучшим результатом украинки на юниорских турнирах серии "Большого шлема" было второй круг US Open.

      Отметим, что уже определились участники финального поединка среди женщин. За титул поборются представительница Чехии Петра Квитова и японка Наоми Осака, которая в четвертьфинале переиграла первую ракетку Украины Элину Свитолину. Также до финала в мужском разряде пробился испанец Рафаэль Надаль. Другой полуфиналист определится завтра в паре Новак Джокович – Лука Пуй.

      Напомним, что Снигур пробилась в четвертьфинал юниорского турнира Australian Open, победив в 1/8 финала Эмму Наварро.

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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