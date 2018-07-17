Украинская юношеская сборная стартовала на Евро победой над французами
Сборная Украині (U19) начала чемпионат Европы с эффектной победы над ровесниками из Франции.
Наша сборная открыла счет на 13 минуте – первым голом отличился Георгий Цитаишвили. До перерыва французы выровняли положение.
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Однако желто-голубые все же довели дело до победного конца. Дожать соперников, которые играли в меньшинстве, удалось благодаря контратаке в конце игры. Гол Сергея Булеца принес важную победу – 2:1.
Сергей Булеца
20 июля подопечные Петракова сыграют свой второй матч на турнире с англичанами.
Напомним, мужская сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 победила на турнире в Братиславе. Ребята одержали четыре победы в четырех матчах.
Источник: 24 канал
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