Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию "Золота Дзиґа"
Украинская киноакадемия определилась с номинантами второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа". В этом году на участие в конкурсе подали 77 полнометражных и короткометражных лент.
Об этом говорится на сайте кинопремии.
На звание лучший фильм 2017 года претендуют 5 лент. Это "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, "Припутни" Аркадия Непиталюка, "Уровень черного" Валентина Васяновича, "Сломя голову" Марины Степанской и "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.
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Награды в этом году будут вручаться в 18 номинациях. В частности, лучший актер и актриса в главной роли, лучший режиссер, композитор, сценарист и оператор постановщик. Также впервые статуэтку "Золота Дзиґа" получит фильм, который выберут зрители.
Сегодня стартует голосование зрителей, которое завершится 16 апреля перед проведением второй церемонии вручения национальной кинопремии "Золота Дзиґа",
– отметила председатель Наблюдательного совета Киноакадемии Виктория Тигипко.
По ее словам, церемония вручения наград состоится 20 апреля.
С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.
Напомним, что 90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). Во время церемонии награждения выбрали победителей в 24 номинациях.