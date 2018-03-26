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Украинская киноакадемия объявила номинантов на премию "Золота Дзиґа"

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Кинопремия
Кинопремия "Золота Дзиґа" / Фото из открытых источников

Украинская киноакадемия определилась с номинантами второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа". В этом году на участие в конкурсе подали 77 полнометражных и короткометражных лент.

Об этом говорится на сайте кинопремии.

На звание лучший фильм 2017 года претендуют 5 лент. Это "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, "Припутни" Аркадия Непиталюка, "Уровень черного" Валентина Васяновича, "Сломя голову" Марины Степанской и "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.

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Награды в этом году будут вручаться в 18 номинациях. В частности, лучший актер и актриса в главной роли, лучший режиссер, композитор, сценарист и оператор постановщик. Также впервые статуэтку "Золота Дзиґа" получит фильм, который выберут зрители.

Сегодня стартует голосование зрителей, которое завершится 16 апреля перед проведением второй церемонии вручения национальной кинопремии "Золота Дзиґа",
– отметила председатель Наблюдательного совета Киноакадемии Виктория Тигипко.

По ее словам, церемония вручения наград состоится 20 апреля.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что 90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). Во время церемонии награждения выбрали победителей в 24 номинациях.

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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