Украинская команда по гандболу "Мотор" разгромила словенцев с "Целье"

"Мотор" поднялся на проходное пятое место в своей группе Лиги Чемпионов по гандболу. Запорожцы одержали вторую подряд победу в евротурнире.

Об этом сообщает пресс-служба "Мотора".

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Лучший клуб Украины дома разбил "Целье". В первом круге словенцы обыграли "Мотор".

Но на этот раз условия диктовали подопечные Николая Степанца. Хозяева сразу захватили инициативу, оторвались в счете и не позволили гостям даже приблизиться к себе.

"Мотор" одержал победу / фото motorsich.com

В итоге – 36:27. Эта победа позволяет "Мотору" подняться на проходное 5 место в группе В. 1 декабря запорожцы на выезде сыграют с прямым конкурентом за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – "Загребом".