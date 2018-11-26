Украинская команда по гандболу "Мотор" разгромила словенцев с "Целье"
"Мотор" поднялся на проходное пятое место в своей группе Лиги Чемпионов по гандболу. Запорожцы одержали вторую подряд победу в евротурнире.
Об этом сообщает пресс-служба "Мотора".
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Лучший клуб Украины дома разбил "Целье". В первом круге словенцы обыграли "Мотор".
Но на этот раз условия диктовали подопечные Николая Степанца. Хозяева сразу захватили инициативу, оторвались в счете и не позволили гостям даже приблизиться к себе.
"Мотор" одержал победу / фото motorsich.com
В итоге – 36:27. Эта победа позволяет "Мотору" подняться на проходное 5 место в группе В. 1 декабря запорожцы на выезде сыграют с прямым конкурентом за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – "Загребом".
Источник: 24 Канал
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