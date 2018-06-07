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Украинская команда потеряла семь игроков основы и весь тренерский штаб

108 Читати новину українською
Кропивницкая "Звезда"
Кропивницкая "Звезда"

Кропивницкая "Звезда", после того, как вылетела из Украинской Премьер-лиги, распрощалась сразу с семью игроками основы. Впоследствии команду покинул в главный тренер со своими помощниками.

Сначала по взаимному согласию прекратили сотрудничество с клубом защитники Павел Полегенько, Иван Цюпа и Арман Оганесян. Впоследствии – вратарь Евгений Паст и еще двое игроков – Максим Драченко и Максим Ковалев.

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После этого лучший бомбардир кропивницкой команды трех сезонов Алексей Чичиков оставил "Звезду". Контракт с ним тоже был расторгнут по обоюдному согласию.

А в среду, 6 июня, тренерский штаб, который возглавлял команду в прошлом сезоне, в полном составе прекратил свое сотрудничество с ФК "Звезда". Речь идет о главном тренере Романе Монареве, который возглавил команду в ноябре 2016 года. Под его руководством "Звезда" провела 53 официальных игры, в которых одержала 13 побед.

Вместе с ним ушли старший тренер Виталий Розгон, тренер вратарей Игорь Бажан и тренер по физической подготовке Сергей Янковый.

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Стоит добавить, что по данным некоторых СМИ, команда вообще может прекратить существование. Однако впоследствии Президент кропивницкой "Звезды" Максим Березкин опроверг слухи о расформировании клуба.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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