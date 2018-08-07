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Украинская команда разгромила соперниц 8:0 в женской Лиге Чемпионов

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Украинская команда разгромила соперниц 8:0 в женской Лиге Чемпионов

Харьковская команда "Жилстрой-1" начала выступление в групповой стадии женской Лиги Чемпионов с разгрома соперниц из "Биркиркари".

Жилстрой-1 – Биркиркара 8:0
Голы: Шевчук, 6, Апанащенко, 9, Кунина, 26, 62, Воронина, 36, 43, Мозольская, 78, Петрик, 85.

Еще в первом тайме украинки забили пять голов. Дублем отметилась Анна Воронина. Еще по голу забили Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко и Надежда Кунина.

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Уже после перерыва Надежда Кунина забила еще один гол. Окончательный разгром оформили Анна Мозольская и Анна Петрик.

В другом матче группы "Олимпия" обыграла "Кардифф Мет" со счетом 3:2. Именно с последними "Жилстрой-1" сыграет следующий матч в пятницу, 10 августа.

Напомним, все матчи этой группы проходят в Харькове. В 1/16 финала женской Лиги Чемпионов выйдут победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 канал
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