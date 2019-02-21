Украинская коррупция в мировом масштабе: в преступные схемы привлечены компании из 65 стран

Из-за коррупции с привлечением иностранных компаний Украине нанесен ущерб на сумму около 7 миллиардов гривен. При этом украинские коррупционные схемы оставили след в 65 странах мира, согласно подсчетам НАБУ и САП.

Об этом говорится в отчете Национального антикоррупционного бюро за 2018 год.

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Откуда НАБУ получает информацию об украинской коррупции в других странах?

Запросы о международной правовой помощи – один из элементов работы Национального антикоррупционного бюро Украины. В общем НАБУ таких запросов направило более 500. Цель запросов – выяснить обстоятельства коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб Украине.

Для чего нужны международные запросы от НАБУ?

В большинство коррупционных схем, касающихся деятельности государственных предприятий, вовлечены компании, зарегистрированные за рубежом. Обычно они – посредники, которые оставляют у себя большую часть прибыли государственных компаний. В дальнейшем же организаторы схем выводят эти средства и тратят их на свое усмотрение. В том числе – для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ как раз и выясняют во время досудебных расследований.

Примерами таких дел являются:

• завладение 247 миллионами гривен ГП "АМПУ";

• нанесение почти 13 миллионов долларов США убытков ПАО "Объединенная горно-химическая компания";

• более 60 миллионов долларов убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".

К каким странам НАБУ обращается чаще всего?

Чаще всего детективам НАБУ приходится обращаться к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Со своей стороны Бюро старается оперативно реагировать на запросы зарубежных коллег.



Страны, где НАБУ обнаружило следы украинской коррупции