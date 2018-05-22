Украинская криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире

Разработанная командой украинских программистов криптовалюта Karbo вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью.

"Она работает на протоколе CryptoNotе и является одной из немногих мировых валют, которые позволяют проводить полностью анонимные и неотслеживаемые трансакции", – сообщили авторитетные на рынке криптовалют издания BitcoinNews и Coinmarketcap.

Karbo была выпущена на рынок в мае 2016-го года. За два года ее курс вырос с 0,0058 до 0,56 долларов за Karbo или в 97 раз. Текущая капитализация криптовалюты составляет 3,2 млн долларов.

"Растущий спрос и рост капитализации Karbo обусловлены в первую очередь уникальными характеристиками ее кода. В отличие от широко известных в массах криптовалют, Karbo наряду с Monero и Dash относятся к крайне узкому семейству криптовалют Bitcoin 2.0, ориентированных на повышенную анонимность. При этом, трансакции в Karbo проходят в разы быстрее чем в других криптовалютах. Поэтому, алгоритмы сложности Karbo использовались при разработке Bitcoin Саѕһ", – объясняет эксперт банковского и корпоративного права Роман Кузюк.

Так, если сумма денежных средств в Bitcoin-кошельке и история его трансакций является публичной информацией, то Karbo сохраняет конфиденциальные данные не только пользователей, но и майнеров. Все монеты Karbo являются стандартизированными и не хранят свою историю оборота, а при переводе Karbo от лица А к B система автоматически создает десятки одноразовых кошельков, куда отправляется произвольно раздробленная сумма перевода, а потом необходимая сумма собирается в точке назначения, используя рандомный алгоритм.

"Однако, по сравнению со своими прямыми конкурентами Monero и Dash, – Karbo сохраняет самую низкую комиссию на рынке – всего 0,0001 Karbo (эквивалент 0,0051 центов), независимо от суммы трансакции. При этом, Karbo также функционирует и на Android, а время синхронизации "облегченных" кошельков не превышает 3 минуты", – сообщает Роман Кузюк.

По мнению эксперта, "на сегодняшний день Karbo, возможно, наиболее недооцененная криптовалюта на рынке".

Топ-10 анонимных криптовалют по капитализации (млн долларов) Monero 3258 Dash 3185 Bytecoin 2116 Zcash 975 Dashcoin 362 DigitalNote 91 Aeon 28 Boolberry 22,7 Karbo 3,011 FantomCoin 1,037



