Украинская криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире
Разработанная командой украинских программистов криптовалюта Karbo вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью.
"Она работает на протоколе CryptoNotе и является одной из немногих мировых валют, которые позволяют проводить полностью анонимные и неотслеживаемые трансакции", – сообщили авторитетные на рынке криптовалют издания BitcoinNews и Coinmarketcap.
Karbo была выпущена на рынок в мае 2016-го года. За два года ее курс вырос с 0,0058 до 0,56 долларов за Karbo или в 97 раз. Текущая капитализация криптовалюты составляет 3,2 млн долларов.
"Растущий спрос и рост капитализации Karbo обусловлены в первую очередь уникальными характеристиками ее кода. В отличие от широко известных в массах криптовалют, Karbo наряду с Monero и Dash относятся к крайне узкому семейству криптовалют Bitcoin 2.0, ориентированных на повышенную анонимность. При этом, трансакции в Karbo проходят в разы быстрее чем в других криптовалютах. Поэтому, алгоритмы сложности Karbo использовались при разработке Bitcoin Саѕһ", – объясняет эксперт банковского и корпоративного права Роман Кузюк.
Так, если сумма денежных средств в Bitcoin-кошельке и история его трансакций является публичной информацией, то Karbo сохраняет конфиденциальные данные не только пользователей, но и майнеров. Все монеты Karbo являются стандартизированными и не хранят свою историю оборота, а при переводе Karbo от лица А к B система автоматически создает десятки одноразовых кошельков, куда отправляется произвольно раздробленная сумма перевода, а потом необходимая сумма собирается в точке назначения, используя рандомный алгоритм.
"Однако, по сравнению со своими прямыми конкурентами Monero и Dash, – Karbo сохраняет самую низкую комиссию на рынке – всего 0,0001 Karbo (эквивалент 0,0051 центов), независимо от суммы трансакции. При этом, Karbo также функционирует и на Android, а время синхронизации "облегченных" кошельков не превышает 3 минуты", – сообщает Роман Кузюк.
По мнению эксперта, "на сегодняшний день Karbo, возможно, наиболее недооцененная криптовалюта на рынке".
|
Топ-10 анонимных криптовалют по капитализации (млн долларов)
|
Monero
|
3258
|
Dash
|
3185
|
Bytecoin
|
2116
|
Zcash
|
975
|
Dashcoin
|
362
|
DigitalNote
|
91
|
Aeon
|
28
|
Boolberry
|
22,7
|
Karbo
|
3,011
|
FantomCoin
|
1,037
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