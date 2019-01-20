Украинская легкоатлетка будет выступать за Россию

Легкоатлетка Наталья Погребняк, выступавшая за сборную Украины (в том числе на Олимпийских играх 2016 года в Рио), теперь будет выступать за Россию. Но сможет это делать только во внутренних соревнованиях. Международные турниры для нее будут под запретом.

Наталья Погребняк, которая специализируется на спринтерских дистанция в 100 и 200 метров, вышла замуж за россиянина Дмитрия Сорокина. И решила сменить гражданство. По данным российского ТАСС, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволила Погребняк выступать на российских соревнованиях по легкой атлетике. Однако речи о международных соревнованиях пока не идет.

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"Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на зарубежных турнирах. Однако вопрос полноценного изменения спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда Всероссийская федерация легкой атлетики будет восстановлена ​​в своих правах", – рассказал глава ВФЛА Александр Паркин.

Стоит отметить, что 30-летняя Погребняк высокие результаты показала в составе эстафетных команд. На Олимпийских играх 2016 года в Бразилии украинская эстафетная четверка 4х100 метров в составе которой была Погребняк, заняла итоговое шестое место. На ЧМ-2011 в Южной Корее Погребняк завоевала бронзу в этой же дисциплине.

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