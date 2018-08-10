Украинская легкоатлетка отметила выход в финал сексуальным танцем: видео
Украинская метательница Ирина Климец оригинальным способом отпраздновала выход в финал чемпионата Европы по летним видам спорта в Берлине.
Украинка показала девятый результат в отборе с результатом 69.44 м.
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Напомним, что сборная Украины воборола уже три медали на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, а Сергей Никифоров выборол бронзу в прыжках в длину.
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Источник: 24 Канал
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