Украинская легкоатлетка отметила выход в финал сексуальным танцем: видео

Украинская метательница Ирина Климец оригинальным способом отпраздновала выход в финал чемпионата Европы по летним видам спорта в Берлине.

Украинка показала девятый результат в отборе с результатом 69.44 м.

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Напомним, что сборная Украины воборола уже три медали на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, а Сергей Никифоров выборол бронзу в прыжках в длину.

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