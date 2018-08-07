17:16
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинская легкоатлетка поразила благородным поступком на ЧЕ: щемящее видео

149 Читати новину українською
Украинская легкоатлетка помогла подняться бельгийке на соревнованиях
Украинская легкоатлетка помогла подняться бельгийке на соревнованиях / Фото из социальных сетей

Украинская спортсменка, чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа на чемпионате Европы по легкой атлетике-2018 в Берлине показала, что на соревнованиях существует не только конкуренция, но и дружба и взаимоуважение.

Видео падения бельгийки и дружеской поддержки от украинской спортсменки опубликовали European Athletics в Twitter.

Читайте также: Ужасное падение украинской легкоатлетки на чемпионате Европы-2018: видео

Во время бега 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала в борьбе с соперницей из Франции. Украинская спортсменка финишировала первой (2:04.07) и вернулась, чтобы помочь встать и пересечь финишную прямую бельгийке.

Рене Эйкенс перед тем, как упасть, занимала четвертую позицию и пыталась пробраться в тройку лидеров, это позволило бы спортсменке пройти в следующий этап соревнований. После падения Рене расплакалась, но Прищепа под аплодисменты стадиона успокоила прежнюю соперницу.

Благодаря победе, Наталья Прищепа отобралась в полуфинал.

Напомним, украинка Алина Цвилий сумела финишировать второй в спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате Европы по легкой атлетике. Это уже вторая медаль сборной Украины на этом турнире. Она показала результат 4:12:44, отстав от первого места, которое заняла португальская спортсменка Инес Хенрикс на 3:23 минуты. Время, которое показала Алина Цвилий, стало национальным рекордом для Украины.

Теги: Новости Украины легкая атлетика Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
сегодня, 16:01 Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
Катерина Петренко
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сегодня, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Марсель" вышел в лидеры французского чемпионата
 28 апреля 2011 , 13:26
Виктория Терещук - лучшая спортсменка сентября
 3 октября 2011 , 21:14
Дайджест: Гомес останется в "Металлисте", "МЮ" нужен Иньеста
 13 ноября 2013 , 23:27
Капитан "Карпат" -1969: Искра украинской Независимости вспыхнула, когда мы завоевали Кубок СССР
 17 августа 2014 , 14:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук