Украинская легкоатлетка поразила благородным поступком на ЧЕ: щемящее видео

Украинская спортсменка, чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа на чемпионате Европы по легкой атлетике-2018 в Берлине показала, что на соревнованиях существует не только конкуренция, но и дружба и взаимоуважение.

Видео падения бельгийки и дружеской поддержки от украинской спортсменки опубликовали European Athletics в Twitter.

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Во время бега 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала в борьбе с соперницей из Франции. Украинская спортсменка финишировала первой (2:04.07) и вернулась, чтобы помочь встать и пересечь финишную прямую бельгийке.

Рене Эйкенс перед тем, как упасть, занимала четвертую позицию и пыталась пробраться в тройку лидеров, это позволило бы спортсменке пройти в следующий этап соревнований. После падения Рене расплакалась, но Прищепа под аплодисменты стадиона успокоила прежнюю соперницу.

Благодаря победе, Наталья Прищепа отобралась в полуфинал.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Напомним, украинка Алина Цвилий сумела финишировать второй в спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате Европы по легкой атлетике. Это уже вторая медаль сборной Украины на этом турнире. Она показала результат 4:12:44, отстав от первого места, которое заняла португальская спортсменка Инес Хенрикс на 3:23 минуты. Время, которое показала Алина Цвилий, стало национальным рекордом для Украины.