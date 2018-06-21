20:03
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинская легкоатлетка Прищепа финишировала второй на турнире во Франции

10 Читати новину українською
Наталья Прищепа
Наталья Прищепа

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа сумела финишировать второй на своем первом турнире в этом сезоне.

На соревнованиях во французском городе Монтрей она преодолела 800 метров меньше, чем за две минуты – 1:59,83 минуты. Этот результат позволил ей занять второе место. Быстрее пробежала только Франсин Нийонсаба с Бурунди (1:59,71 мин).

Читайте также: Киевский "Будивельник" не допустили к участию в Суперлиге

Стоит отметить, что это первый турнир для украинки в этом сезоне.

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сегодня, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 25
Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
сегодня, 18:00 Чому Порошенко не виконує свої обіцянки
Віталій Шабунін 107
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сегодня, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 1102
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня, 16:29 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 8763
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сегодня, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 101
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук