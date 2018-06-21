Украинская легкоатлетка Прищепа финишировала второй на турнире во Франции
Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа сумела финишировать второй на своем первом турнире в этом сезоне.
На соревнованиях во французском городе Монтрей она преодолела 800 метров меньше, чем за две минуты – 1:59,83 минуты. Этот результат позволил ей занять второе место. Быстрее пробежала только Франсин Нийонсаба с Бурунди (1:59,71 мин).
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Стоит отметить, что это первый турнир для украинки в этом сезоне.
Источник: 24 Канал
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