Украинская легкоатлетка Прищепа финишировала второй на турнире во Франции

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа сумела финишировать второй на своем первом турнире в этом сезоне.

На соревнованиях во французском городе Монтрей она преодолела 800 метров меньше, чем за две минуты – 1:59,83 минуты. Этот результат позволил ей занять второе место. Быстрее пробежала только Франсин Нийонсаба с Бурунди (1:59,71 мин).

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Стоит отметить, что это первый турнир для украинки в этом сезоне.