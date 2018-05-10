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Украинская лента Сергея Лозницы дебютировала на Каннском фестивале: фото

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Украинский фильм Сергея Лозницы
Украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" дебютировал на Каннском фестивале / www.gettyimages.in

На второй день Каннского кинофестиваля-2018 состоялась мировая премьера четвертого полнометражного фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс".

В день премьеры фильма, 9 мая, на красную дорожку фестиваля вместе с режиссером Сергеем Лозницей вышла часть актерского состава ленты "Донбасс". Среди них есть как украинские актеры, так и российские.

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Картина "Донбасс" Сергея Лозницы вошла в конкурсную программу "Особый взгляд", в которой председателем жюри является знаменитый актер и режиссер Бенисио дель Торо. Кроме украинского фильма, в спецпрограмме будет показано еще 14 фильмов других режиссеров. Премьера фильма "Донбасс" в Украине состоится в 2018 году.


Украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" дебютировал на Каннском фестивале


Актерский состав фильма "Донбасс" Сергея Лозницы

Сергей Лозница на Каннском фестивале-2018

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Что интересно, Сергей Лозница уже не впервые презентует свои фильмы. Ранее на Каннском фестивале он презентовал такие ленты как "Счастье мое" (2010), "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). Лауреаты нынешнего Каннского фестиваля будут официально объявлены во время закрытия фестиваля – 19 мая во Дворце фестивалей и конгрессов.

Напомним, что за престижную кинонаграду на Каннском фестивале, который продлится с 8 по 19 мая, будут бороться создатели 21 фильма. Среди заявленных фильмов кроме фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", 12 мая представят ленту совместного производства Украины, Исландии и Франции "Женщина на войне". Также в Каннах покажут фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Серафима".

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Каннский кинофестиваль Кино
Источник: 24 Канал
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