Украинская многоборка Шух стала чемпионкой мира по метанию копья

19-летняя украинка Алина Шух завоевала золото в дисциплине метания копья на Чемпионате мира U-20 с результатом 55,95 м.

Украинская многоборка решила попробовать себя в метании копья на соревнованиях в Тампере, Финляндия. Украинка сделала три попытки, каждый раз улучшая результат. В итоге, Шух показала свой лучший результат сезона – 55,95 м и оставила позади лидера сезона – японку Томоко Кувазое.

В концовке соревнований произошел неприятный эпизод: Шух пошла выполнять пятую попытку, но не сумела этого сделать. Шестую попытку она пропустила. Как оказалось впоследствии, украинка травмировала приводящую мышцу бедра.

Читайте также: Украинка с рекордом победила на чемпионате Европы по легкой атлетике: видео

Однако чемпионский характер Шух взял свое. Несмотря на травму она решила соревноваться с семиборья и бороться до последнего. В первом виде, беге на 100 метров с барьерами, она показала время 14,68 секунд. После финиша и консультации с врачами, к сожалению, стало окончательно понятно, что дальше продолжать соревнования Алина не сможет.

В прошлом сезоне Алина выигрывала золото юниорского чемпионата Европы в семиборье, а также финишировала 14-й на взрослом чемпионате мира.