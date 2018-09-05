Украинская модель Алина Байкова оголила грудь на подиуме: фото
Бренд Gasanova представил коллекцию Panacea сезона весна-лето 2019. Показ состоялся на главном подиуме UFW в "Мыстецком Арсенале".
Звездой показа стала украинская топ-модель Алина Байкова. Она дефилировала в роскошном серебристом платье с откровенным вырезом, который обнажил ее грудь.
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Алина Байкова на показе Gasanova
Отметим, что в прошлом году Алина также была главной моделью показа Gasanova. Тогда она вышла на подиум в прозрачном платье.
Кто такая Алина Байкова?
Известная украинская модель, покорившая мировые подиумы. Среди друзей Алины немало голливудских знаменитостей, в частности, Леонардо Ди Каприо.
Источник: 24 Канал
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