Украинская модель Алина Байкова оголила грудь на подиуме: фото

Бренд Gasanova представил коллекцию Panacea сезона весна-лето 2019. Показ состоялся на главном подиуме UFW в "Мыстецком Арсенале".

Звездой показа стала украинская топ-модель Алина Байкова. Она дефилировала в роскошном серебристом платье с откровенным вырезом, который обнажил ее грудь.

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Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 3 Вер 2018 р. о 7:50 PDT

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Вер 2018 р. о 11:32 PDT

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Вер 2018 р. о 11:17 PDT

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 4 Вер 2018 р. о 5:47 PDT

Алина Байкова на показе Gasanova

Отметим, что в прошлом году Алина также была главной моделью показа Gasanova. Тогда она вышла на подиум в прозрачном платье.

Кто такая Алина Байкова?

Известная украинская модель, покорившая мировые подиумы. Среди друзей Алины немало голливудских знаменитостей, в частности, Леонардо Ди Каприо.