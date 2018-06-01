Украинская модель Алина Байкова оголилась для обложки глянца
Известная украинская модель Алина Байкова украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar Mexico.
На фото Байкова позирует топлес в дерзком образе. Соблазнительным кадром модель поделилась в своем Instagram.
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К слову, в соцсетях Алина в последнее время выкладывает немало провокационных кадров, демонстрируя свою фантастическую фигуру.
В частности, Байкова стала героиней фэшн-видео украинского фотографа Саши Самсоновой, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.
Смотрите видео Саши Самсоновой с Байковой в главной роли:
Источник: 24 Канал
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