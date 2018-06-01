Украинская модель Алина Байкова оголилась для обложки глянца

Известная украинская модель Алина Байкова украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar Mexico.

На фото Байкова позирует топлес в дерзком образе. Соблазнительным кадром модель поделилась в своем Instagram.

Читайте также: Украинская модель показала обнаженное тело: фото

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 31 Тра 2018 р. о 8:15 PDT

К слову, в соцсетях Алина в последнее время выкладывает немало провокационных кадров, демонстрируя свою фантастическую фигуру.

В частности, Байкова стала героиней фэшн-видео украинского фотографа Саши Самсоновой, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

Смотрите видео Саши Самсоновой с Байковой в главной роли: