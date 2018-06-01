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Украинская модель Алина Байкова оголилась для обложки глянца

76 Читати новину українською
Алина Байкова
Алина Байкова

Известная украинская модель Алина Байкова украсила обложку модного журнала Harper's Bazaar Mexico.

На фото Байкова позирует топлес в дерзком образе. Соблазнительным кадром модель поделилась в своем Instagram.

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К слову, в соцсетях Алина в последнее время выкладывает немало провокационных кадров, демонстрируя свою фантастическую фигуру.

В частности, Байкова стала героиней фэшн-видео украинского фотографа Саши Самсоновой, которая живет и работает в Лос-Анджелесе.

Смотрите видео Саши Самсоновой с Байковой в главной роли:

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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